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ToscanaCronacaEstorce 3700 euro a un adolescente, 20enne arrestato a Firenze
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Estorce 3700 euro a un adolescente, 20enne arrestato a Firenze

By Domenico Guarino
20enne

Il 20enne, di origine ungherese,  secondo quanto ricostruito, si era inizialmente proposto come “protettore” del minore millantando legami con la criminalità organizzata, in cambio di piccole somme di denaro

Un 20enne di origine ungherese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di estorsione continuata aggravata. Il gip del tribunale di Firenze ha disposto per l’indagato la misura cautelare in carcere.

Il 20enne, secondo quanto ricostruito, si era inizialmente proposto come “protettore” del minore in cambio di piccole somme di denaro. Le pretese sono rapidamente aumentate: il 20enne ha iniziato a esigere cifre sempre più ingenti, minacciando ritorsioni fisiche contro il ragazzo e la sua famiglia in caso di rifiuto. Sotto pressione e terrorizzato, l’adolescente ha consegnato nel tempo circa 3.700 euro, sottraendoli dal conto corrente del padre, e ha persino concesso all’estorsore l’uso gratuito di un garage di famiglia.

Proprio all’interno di questo locale, i militari hanno successivamente rinvenuto circa cinque grammi di hashish. La svolta è arrivata nella mattinata dell’8 maggio scorso, quando sul cellulare della vittima è giunta l’ennesima richiesta: 500 euro da consegnare entro poche ore. Esasperato, il minore ha trovato il coraggio di confidarsi con il padre e di denunciare tutto ai carabinieri.

All’appuntamento per la consegna del denaro, insieme alla vittima, si sono presentati anche i militari della compagnia di Firenze Oltrarno in borghese. Non appena lo scambio delle banconote è avvenuto, i carabinieri sono intervenuti bloccando il 20enne in flagranza di reato

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