Giani: ‘Regione incentiverà imprese che tengono salari alti’

Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della presentazione di uno studio Ires-Cgil Toscana su profitti e salari nell’industria regionale nel decennio 2015-2024

“Gli indicatori vanno costruiti bene, in modo oggettivo, perché è evidente che non consentire l’accesso ai fondi incentivanti che la Regione distribuisce e sostiene con molta forza proprio per sostenere l’economia in Toscana, deve essere fatto in un modo tale che poi sia sostenibile da un punto di vista del diritto, da un punto di vista legale. Quindi dovremmo costruire degli indicatori oggettivi che possano sostenere eventuali ricorsi” .Ma la Regione Toscana sta pensando ad “una forma di incentivo a chi riesce, attraverso i premi di produzione, a tenere più alto il livello salariale nelle imprese, questa sicuramente lo faremo”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della presentazione di uno studio Ires-Cgil Toscana su profitti e salari nell’industria regionale nel decennio 2015-2024, e rispondendo alle domande dei giornalisti sulla proposta della Cgil di favorire gli investimenti produttivi e la redistribuzione dei profitti nei salari, anche non concedendo incentivi pubblici alle aziende non virtuose.

Il presidente Giani ha aggiunto” siamo dalla parte dei lavoratori: accanto a un andamento positivo dell’impresa deve essere remunerato colui che in realtà ne è protagonista, il lavoratore. Sotto questo aspetto la Regione svolgerà quelle azioni che sono necessarie per poter aumentare l’aspetto salariale con le varie forme che contrattualmente sono previste. E’ vero che la Toscana ha il 4,1% di indice di disoccupazione rispetto al 6% che è il livello nazionale, però poi questo lavoro non può essere povero, precario, insicuro, quindi l’aspetto della qualità del lavoro e della remunerazione giusta del lavoro è un aspetto che ci vede alleati con il movimento sindacale”.