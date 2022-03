Placebo, “Never Let Me Go”. Disco della settimana.

A nove anni dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro “Loud Like Love”, arriva il l’ottavo album in studio della band intitolato “Never Let Me Go”, la conferma di una formula consolidata con qualche tocco di novità.

Si tratta del primo album registrato dai Placebo come duo formato dai membri fondatori Brian Molko (voce, chitarra e tastiere) e Stefan Olsdal (basso e tastiere), a seguito dell’uscita dalla formazione del batterista Steve Forrest avvenuta nel 2015. Parlando dell’album, pubblicato da So Recordings/Rise Records, Molko ha dichiarato di aver scelto un approccio inedito per la realizzazione dei brani «l’album è nato completamente al contrario. Sono andato da Stefan con delle immagini e una lista di titoli di canzoni che ho scritto negli ultimi cinque anni e gli ho detto: scegliamo la copertina dell’album prima di scrivere la musica, iniziamo con i titoli prima delle canzoni e poi registriamo tutto l’album senza un batterista». Il duo ha iniziato a lavorare con il produttore Adam Noble (già produttore del precedente album del gruppo “Loud Like Love” e del singolo Jesus’ Son) senza avvalersi di altri musicisti, sino all’ingaggio di due diversi batteristi per il completamento delle tracce. Nel 2020 l’album era già stato completato, ma il gruppo ha deciso di ritardare la sua uscita a causa della pandemia di COVID-19.I Placebo annunciano oggi anche una serie di date che li porteranno in giro per il Regno Unito e l’Europa nel 2022. Saranno in Italia il

Questa è la tracklist di “Never Let Me Go”, il nostro Disco della Settimana:

Forever Chemicals

Beautiful James

Hugz

Happy Birthday In The Sky

The Prodigal

Surrounded By Spies

Try Better Next Time

Sad White Reggae

Twin Demons

Chemtrails

This Is What You Wanted

Went Missing

Fix Yourself