🎧 Endo Care: ambulatorio gratuito a Firenze per le donne con endometriosi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:35 Share Share Link Embed

ENDO CARE – Attivo a Firenze un ambulatorio dove un’équipe di medici visita gratuitamemte le donne con endometriosi, per poi prenderle in carico, sempre in forma volontaria. L’obiettivo è accelerare la diagnosi e rendere accessibili le cure a tutte. L’endometriosi si stima colpisca circa 3.000.000 di giovani donne italiane in età fertile, pazienti croniche che non godono ancora oggi di alcuna tutela economica e lavorativa. Intervista all a Dott.ssa Maria Celeste Esposto ideatrice, fondatrice, e Presidente di Endo-Care

Dal sito di Endo Care – La pandemia ha ulteriormente esasperato diseguaglianze e difficoltà di accesso alle cure per le donne sia in termini di liste d’attesa, che di difficoltà economiche nel riuscire a sostenere i costi per medicinali, terapie e percorsi multidisciplinari (quindi non solo per la visita ginecologica ma anche per integrare con il supporto di osteopata, psicologo, nutrizionista ecc), sempre più necessari ed ampiamente supportati dalla letteratura scientifica ai fini della cura della paziente.Â

Endo-Care è un gruppo di cooperazione nato all’inizio del 2020 pensato, elaborato e progettato a partire dai bisogni e dalle necessità delle pazienti affette da endometriosi e delle equipe mediche.

La Dott.ssa Maria Celeste Esposto ideatrice, fondatrice, e Presidente di Endo-Care è un medico con esperienza decennale nella diagnosi e nel trattamento  dell’endometriosi, che ha voluto coronare la propria carriera attraverso la realizzazione di questo sogno.

Il nostro gruppo è composto da medici, professionisti, pazienti esperti, e volontari attivi che hanno l’ambizione di creare un centro multidisciplinare per la cura pro bono, che sia al contempo:

– un luogo di cura accessibile per tutte le pazienti

– una scuola multidisciplinare per i giovani professionisti di domani

Tutto questo vuole essere costruito con la stretta collaborazione di medici, studenti, associazioni di pazienti, e di tutti coloro che sono determinati a contribuire ad abbattere il ritardo diagnostico per milioni di donne europee, garantendo loro un corretto e completo approccio terapeutico.

Endo-Care nasce all’inizio del 2020 e vive quindi il dramma del Covid come una spinta per ripensare una nuova visione della salute: il gruppo si costituisce con lo scopo di promuovere un approccio olistico, globale e sensibile al genere nei confronti dell’endometriosi e del dolore pelvico, attraverso percorsi multidisciplinari, in grado di promuovere la diffusione delle informazioni, e lo sviluppo della formazione nel campo della diagnosi e del trattamento, favorendo un’assistenza socio-sanitaria equa e universale, in favore delle donne affette da endometriosi e dolore pelvico.Â

Di recente Endo-Care ha terminato l’iter burocratico per passare da gruppo di cooperazione ad associazione di promozione sociale e sta iniziando il proprio percorso promozione e divulgazione degli obiettivi dell’associazione per accogliere pazienti e professionisti, e recuperare fondi per la realizzazione del proprio ambizioso progetto.Â