Controradio News ore 7.25 – 28 marzo 2022

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Controradio news – C’è un uomo arrestato per l’omicidio del commerciante Tommaso Dini, 50 anni, agente immobiliare accoltellato in strada, poi morto all’ospedale per le complicanze insorte dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Era stato colpito in una lite notturna in piazza Piave a Scandicci (Firenze) verso le 2 nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 48 anni per omicidio volontario. L’uomo residente anche lui a Scandicci come la vittima è socio di un’azienda edile insieme al fratello. I carabinieri ritengono che tra i due ci siano stati in passato screzi dovuti a questioni di lavoro, economiche: su questo punto le indagini continuano ad accertare il movente. Il 48enne si è presentato con l’avvocato in caserma nelle ore successive all’accoltellamento.

Controradio news -Soccorsi ad escursionisti sulle montagne della Toscana nella giornata di ieri. A Pistoia i vigili del fuoco hanno raggiunto un ciclista biker nel comune di Montale,

in località Poggio Bollana. L’atleta era caduto lungo un sentiero e si era infortunato. Il ferito è stato raggiunto da una squadra ed è stato preso in carico dai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale con l’elisoccorso Pegaso.

Controradio news -Intervento di recupero di una escursionista infortunata, invece, sulle Apuane dove il Soccorso Alpino ha agito sul Monte Matanna, nel territorio di Stazzema (Lucca). La donna,

40 anni circa, di Lucca, stava facendo un’uscita con un gruppo quando è scivolata procurandosi un trauma alla parte superiore del corpo. Una squadra è intervenuta sul luogo dell’incidente.Controradio news -Il sindaco di Firenze Dario Nardella e il sindaco di Kiev Vitali Klitschko si sono sentiti di nuovo in una conversazione telefonica nel corso della quale hanno concordato che Klitschko si collegherà domani con Firenze per un discorso all’assemblea del consiglio comunale di Firenze. Lo fa sapere Palazzo Vecchio. Le modalità sono da concordare con il presidente del consiglio comunale Luca Milani, comunque l’intervento è previsto alle ore 16. Firenze e Kiev sono città gemellate dal 1967, ricorda Palazzo Vecchio.Controradio news -Colpo di scena sulla collocazione della Madonna del Parto, il celebre affresco di Piero della Francesca, che probabilmente dovrà tornare nella sua sede originaria, ossia nella chiesa di Santa Maria di Momentana, presso il cimitero di Monterchi (Arezzo). Lo si apprende rispetto a una decisione del Consiglio di Stato che ha respinto l’ultimo ricorso del Comune e ribadito la sentenza che era già stata pronunciata dal Tar: cioè la collocazione del celebre dipinto di Piero deve essere nel luogo in cui fu realizzato, cioè a Momentana anche se la chiesa originaria, quella in cui il maestro del Rinascimento mise in opera il capolavoro, non esiste più dalla fine del ‘700.