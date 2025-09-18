Pelù, ‘stasera al concerto SOS Palestina collegamento con Flotilla’. Controradio media partner

Stasera attese oltre tremila persone per l’evento sold out “SOS Palestina” che si terrà all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere in Palestina. Il 100% dei proventi, al netto delle spese vive, andrà all’organizzazione umanitaria. Apertura cancelli alle 18 con Dj set di Eva Poles. Inizio concerto alle 20. Con Giustina Terenzi e Chiara Brilli sul palco ad affiancare Pelù, per Controradio media partner dell’evento di cultura e solidarietà ideato da Piero Pelù.

Pelù, “I preparativi per Sos Palestina proseguono, questi tre mesi di pre-produzione hanno funzionato bene e sta andando tutto liscio come si deve. I 13 gruppi presenti hanno dato tutti la loro massima disponibilità ed amicizia. Sarà una giornata meravigliosa, nonostante le notizie terribili che arrivano da Gaza e dalla Cisgiordania. Saremo collegati con Global Sumud Flotilla, siamo molto orgogliosi di questo”.

È quanto ha detto Piero Pelù in un videomessaggio in vista del concerto ‘Sos Palestina!’, iniziativa nata proprio da Pelù e in programma stasera all’anfiteatro delle Cascine a Firenze: ricavato e raccolta fondi per le attività di Medici senza Frontiere in Palestina. Controradio mediapartner con Giustina Terenzi e Chiara Brilli sul palco.

L’evento è sold-out: si alternano sul palco tra gli altri gli Aftherhours, la Bandabardò, Emma Nolde, Eva Poles, i Fast animals and slow kids, Ginevra Di Marco, Roy Paci, The Zen Circus e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Come annunciato da Pelù durante la serata ci sarà modo di ascoltare al telefono la testimonianza di Josè Nivoi, rappresentante del gruppo di portuali della Usb-Calp di Genova imbarcato sulla spedizione della Global Sumud Flotilla.