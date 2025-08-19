Controradio Streaming
‘Sos Palestina!’: Sold out per il concerto benefico a Firenze ideato da Pelù

By Domenico Guarino
S.O.S. Palestina! Il grande evento ideato da Piero Pelù

Nato da un’idea di Pelù per aiutare Medici senza frontiere, il concerto per la Palestina all’anfiteatro del Cascine il 18 settembre. Controradio è Media partner

Sono sold out i biglietti per ‘S.o.s. Palestina!’ il concerto nato dalla volontà di Piero Pelù per raccogliere fondi per aiutare Medici senza frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese, in programma il 18 settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze.

Oltre a Piero Pelù accompagnato da Antonio Aiazzi, saliranno sul palcop Gianni Maroccolo e i Bandidos, si alterneranno sul palco gli Afterhours, la Bandabardo’, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti. A questi nomi, si spiega in una nota, se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime settimane.

“In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle – sottolinea Pelù -. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari.

La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l’idea di S.o.s. Palestina, nata per raccogliere fondi per Medici senza frontiere che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni”.

