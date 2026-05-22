Controradio Streaming
Ven 22 Mag 2026
Controradio Streaming
Senza categoriaFlotilla: Bundu a casa, attivisti "torturati e umiliati". La testimonianza oggi alla...
Senza categoria

Flotilla: Bundu a casa, attivisti “torturati e umiliati”. La testimonianza oggi alla ex Gkn

By Chiara Brilli

Parlano di torture subite, sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Sono i racconti degli attivisti della Sumud Flotilla arrivati in Italia.

“A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente ma è stata anche una tortura psicologica. Per andare al porto mi hanno chiuso in una gabbia di ferro di un metro, dove non si vedeva nulla e fuori i cani che abbaiavano e graffiavano sul ferro”, è la testimonianza di Antonella Bundu, fra i 5 attivisti toscani arrestati. “Se prima eravamo tornati umiliati ma sostanzialmente integri, stavolta torniamo letteralmente con le ossa rotte”, è invece il laconico commento di Luca Poggi, di 28 anni. “Mi hanno buttato a
terra, riempito di botte in quattro, mi mettevano fascette sulle mani stringendole e poi le staccavano via tirandole. Ma ancora, cercavano di farmi uscire la spalla, oppure mi prendevano per i capelli e mi alzavano su tipo trofeo”, sono invece le descrizioni di Marco Montenovi, 43enne di Ancona. Attorno a loro un centinaio tra simpatizzanti, amici e parenti, che con slogan e applausi li hanno accolti per il rientro a casa.

Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, è andato a Roma a prendere Bundu col fratello minore dell’attivista. Oggi conferenza stampa all’a ex Gkn di Campi Bisenzio con la stessa Bundu e Dario Salvetti del collettivo di fabbrica anche lui arrestato da Tel Aviv e rientrato in Italia.

Articolo precedente
Livorno: omicidio Magina, assolti i due imputati

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31721Cronaca19165Politica4305Cultura & Spettacolo3860Diritti2681Sanità2563

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI