Flotilla: Bundu a casa, attivisti “torturati e umiliati”. La testimonianza oggi alla ex Gkn

Parlano di torture subite, sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Sono i racconti degli attivisti della Sumud Flotilla arrivati in Italia.

“A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente ma è stata anche una tortura psicologica. Per andare al porto mi hanno chiuso in una gabbia di ferro di un metro, dove non si vedeva nulla e fuori i cani che abbaiavano e graffiavano sul ferro”, è la testimonianza di Antonella Bundu, fra i 5 attivisti toscani arrestati. “Se prima eravamo tornati umiliati ma sostanzialmente integri, stavolta torniamo letteralmente con le ossa rotte”, è invece il laconico commento di Luca Poggi, di 28 anni. “Mi hanno buttato a

terra, riempito di botte in quattro, mi mettevano fascette sulle mani stringendole e poi le staccavano via tirandole. Ma ancora, cercavano di farmi uscire la spalla, oppure mi prendevano per i capelli e mi alzavano su tipo trofeo”, sono invece le descrizioni di Marco Montenovi, 43enne di Ancona. Attorno a loro un centinaio tra simpatizzanti, amici e parenti, che con slogan e applausi li hanno accolti per il rientro a casa.

Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, è andato a Roma a prendere Bundu col fratello minore dell’attivista. Oggi conferenza stampa all’a ex Gkn di Campi Bisenzio con la stessa Bundu e Dario Salvetti del collettivo di fabbrica anche lui arrestato da Tel Aviv e rientrato in Italia.