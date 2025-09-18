Controradio Streaming
Rogo per incidente con Tir in A1, riaperto il tratto per Firenze

By Viola Giacalone
Il tassista è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto mentre il mezzo pesante, secondo quanto riferito da 118 e vigili del fuoco, intervenuti per liberare il ferito, ha proseguito la sua corsa senza prestare soccorso.
Notte di lavoro per i vigili del fuoco per spegnere il rimorchio di un Tir andato in fiamme sull’Autosole A1 ieri sera, 17 settembre, il secondo mezzo pesante andato a fuoco ieri. L’incendio, al km 249, ha causato la chiusura di un tratto autostradale della ‘Panoramica’ in direzione di Firenze

E’ servita tutta la notte ai vigili del fuoco per spegnere il rimorchio di un Tir andato in fiamme sull’Autosole A1 ieri sera, 17 settembre. L’incendio, al km 249, ha causato la chiusura di un tratto autostradale della ‘Panoramica’ in direzione di Firenze. A fuoco il carico, che consisteva in guanti in lattice e altro materiale tale da ostacolare le operazioni di un celere spegnimento. E’ stato perfino impegnato un mezzo speciale con un ‘ragno’, strumento utile a smassare il carico, così da spegnerlo e raffreddarlo. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 7 di stamani. Sul posto i pompieri dei distaccamenti di Barberino del Mugello, di Calenzano e di Firenze Ovest, e su Bologna, coi distaccamenti di Monzuno e di Castiglione dei Pepoli. Il tratto, situato nel comune di Barberino del Mugello, è rimasto chiuso alla circolazione per chi viaggiava in direzione sud.

E’  il secondo mezzo pesante andato a fuoco sull’A1 fra Firenze e Bologna il 17 settembre. Un primo episodio c’era stato nel tardo pomeriggio nella galleria Sparvo della Direttissima ed aveva comportato la temporanea chiusura del tratto autostradale con formazione di oltre 6 chilometri di coda con deviazioni sulla Panoramica. Quando è stata riaperta la Direttissima (tracciato conosciuto anche come variante di Valico), è scoppiato il secondo incendio sulla Panoramica, che è stata chiusa a sua volta e il traffico è stato deviato sulla Direttissima come percorso alternativo in direzione di Firenze. Accertamenti sulle cause dei roghi.

