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Gio 7 Mag 2026
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ToscanaCronaca85enne rinviato a giudizio per omicidio moglie malata di Alzheimer
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85enne rinviato a giudizio per omicidio moglie malata di Alzheimer

By Domenico Guarino
Omicidio

L’uomo, Mauro Caparrini, 85 anni,  sarà processato per omicidio volontario. La moglie Piera Ulivelli 83 anni, da tempo era malata di Alzheimer ed era assistita dal marito e dalle figlie.

Uccise la moglie e poi tentò di togliersi la vita. L’omicidio avvenne nella loro abitazione a Empoli (Firenze) il 9 giugno 2025. Mauro Caparrini, 85 anni, è stato rinviato a giudizio dal gip Alessandro Moneti con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla morte della coniuge.

Il processo si aprirà davanti alla corte d’assise di Firenze il prossimo 9 luglio.
La moglie Piera Ulivelli 83 anni, da tempo era malata di Alzheimer ed era assistita dal marito e dalle figlie. Quella mattina a dare l’allarme fu un parente che era passato, come ogni giorno, dalla loro abitazione in via Buozzi per fare un saluto e una visita ai due anziani. E quando la polizia e il personale sanitario arrivarono nell’appartamento trovarono riversa a terra la donna, con la testa avvolta in una busta di plastica e accanto il marito coi polsi insanguinati.

Per Piera Ulivelli non ci fu nulla da fare: il medico ne constatò la morte. L’autopsia confermò che il decesso era avvenuto per soffocamento. Il coniuge, che aveva tentato di tagliarsi le vene, fu trasportato in ospedale e venne tratto in salvo. Ieri l’anziano, malato anche lui da tempo, difeso dall’avvocato Antonio D’Orzi, ha partecipato all’udienza preliminare e c’erano anche le figlie

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