Accordo fra l’università di Firenze e l’Agenzia spaziale italiana

Firmato un accordo di cinque anni che rilancia la cooperazione tra l’università di Firenze e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), per ricerca e didattica in vari ambiti, dall’astrofisica fino alla ricerca della vita su altri pianeti in un percorso condiviso “ambizioso e multidisciplinare”.

L’intesa, firmata dalla rettrice Alessandra Petrucci e dal presidente Asi Teodoro Valente, mira a rafforzare la collaborazione su una vasta gamma di tematiche spaziali e aerospaziali come la fisiologia umana in condizioni di microgravità, la ricerca planetaria, l’astrofisica, l’esobiologia, passando per lo studio dello ‘space weather’ e la mitigazione dei disastri naturali tramite l’osservazione satellitare.

Non è la prima volta che le due istituzioni lavorano fianco a fianco: precedenti collaborazioni hanno interessato vari filoni di ricerca dell’Ateneo fiorentino – dalla medicina alla biologia, dalla fisica alle scienze della terra – attraverso progetti di frontiera che hanno coniugato ricerca di base e applicata.

Uno degli ambiti più innovativi riguarda le scienze della vita applicate allo spazio, con ricerche su fisiologia e psicologia degli astronauti, microbiomi in ambienti estremi e sviluppo di sistemi diagnostici e terapeutici per missioni spaziali oltre l’orbita terrestre. Altro ambito di interesse dell’accordo è il campo dell’esobiologia, con l’obiettivo di comprendere le origini della vita nel cosmo e individuare possibili tracce di esistenza biologica su altri pianeti.

La collaborazione include anche il monitoraggio della Terra dallo Spazio, per studiare eventi estremi come terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi o alluvioni.

Per quanto riguarda la didattica, sono previsti borse di studio e stage di formazione in Asi per studenti e neolaureati, eventi scientifici e percorsi di dottorato. Grande attenzione, infine, verrà attribuita al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.