Percosse a infermiera e vigilante in ospedale, arrestato

Un uomo di 21 anni è stato arrestato dalla polizia e portato nel carcere Don Bosco di Pisa dopo avere aggredito e contuso gli operatori sanitari e una guardia giurata al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera.

Ora è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, minacce, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate nei confronti di personale sanitario. Il ventunenne, uno straniero richiedente asilo, senza fissa dimora e domiciliato nella città della Vespa, si era presentato al pronto soccorso di Pontedera lamentando un dolore al braccio e durante l’attesa i sanitari hanno accertato che il giorno prima era stato medicato e ingessato all’ospedale di Pisa per la frattura del capitello radiale. Tuttavia si è presentato dai sanitari di Pontedera senza l’immobilizzazione applicatagli il giorno precedente. Quindi, stanco di attendere è entrato con forza dentro il pronto soccorso dirigendosi verso gli ambulatori.

Quando è intervenuto il vigilante per fermarlo, gli si è scagliato contro di lui con pugni e calci cercando anche di strappargli la pistola dalla fondina, ma la guardia giurata è riuscita a proteggere l’arma. Nel frattempo in suo aiuto è arrivata un’operatrice sanitaria a sua volta percossa dallo straniero, alla fine bloccato dall’intervento di altri due vigilantes, ai quali l’immigrato ha rivolto minacce di morte cercando di strappare la pistola dalla fondina di uno. Al culmine del parapiglia, secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’egiziano è riuscito a dileguarsi salvo poi essere rintracciato in una via poco distante.

La guardia giurata e l’operatrice sanitaria percossi hanno riportato contusioni e abrasioni con prognosi di guarigione, rispettivamente, di 10 e 6 giorni.