Controradio Streaming
Gio 18 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaPercosse a infermiera e vigilante in ospedale, arrestato
ToscanaCronacaDirittiSanitàServizi

Percosse a infermiera e vigilante in ospedale, arrestato

By Viola Giacalone
assunzione infermieri

Un uomo di 21 anni è stato arrestato dalla polizia e portato nel carcere Don Bosco di Pisa dopo avere aggredito e contuso gli operatori sanitari e una guardia giurata al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera.

Ora è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, minacce, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate nei confronti di personale sanitario. Il ventunenne, uno straniero richiedente asilo, senza fissa dimora e domiciliato nella città della Vespa, si era presentato al pronto soccorso di Pontedera lamentando un dolore al braccio e durante l’attesa i sanitari hanno accertato che il giorno prima era stato medicato e ingessato all’ospedale di Pisa per la frattura del capitello radiale. Tuttavia si è presentato dai sanitari di Pontedera senza l’immobilizzazione applicatagli il giorno precedente. Quindi, stanco di attendere è entrato con forza dentro il pronto soccorso dirigendosi verso gli ambulatori.

Quando è intervenuto il vigilante per fermarlo, gli si è scagliato contro di lui con pugni e calci cercando anche di strappargli la pistola dalla fondina, ma la guardia giurata è riuscita a proteggere l’arma. Nel frattempo in suo aiuto è arrivata un’operatrice sanitaria a sua volta percossa dallo straniero, alla fine bloccato dall’intervento di altri due vigilantes, ai quali l’immigrato ha rivolto minacce di morte cercando di strappare la pistola dalla fondina di uno. Al culmine del parapiglia, secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’egiziano è riuscito a dileguarsi salvo poi essere rintracciato in una via poco distante.
La guardia giurata e l’operatrice sanitaria percossi hanno riportato contusioni e abrasioni con prognosi di guarigione, rispettivamente, di 10 e 6 giorni.

Articolo precedente
Accordo fra l’università di Firenze e l’Agenzia spaziale italiana
Articolo successivo
Indagini su scontro tra moto a Pisa, vittima 16enne e ferito grave 17enne

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30674Cronaca18331Politica4089Cultura & Spettacolo3818Diritti2574Sanità2522

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI