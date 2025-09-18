Controradio Streaming
Gio 18 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaIndagini su scontro tra moto a Pisa, vittima 16enne e ferito grave...
ToscanaCronaca

Indagini su scontro tra moto a Pisa, vittima 16enne e ferito grave 17enne

By Viola Giacalone
Indagini su scontro tra moto a Pisa, vittima 16enne e ferito grave 17enne

Gli agenti della polizia municipale stanno raccogliendo le testimonianze di numerosi passanti e cercando di capire se l’incidente sia avvenuto in seguito a una condotta imprudente di uno o di entrambi i motociclisti ma anche se stessero in qualche modo partecipando a qualche sfida.

La polizia municipale di Pisa sta cercando di ricostruire la dinamica e il contesto in cui è avvenuto il tragico scontro tra due giovanissimi motociclisti pisani avvenuto nel pomeriggio di ieri. Uno è morto immediatamente dopo il suo arrivo in ospedale e avrebbe compiuto 17 anni il 28 dicembre. Gravissime anche le condizioni dell’altro, già 17enne, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pisa. L’area in cui è avvenuto lo scontro non è coperta da telecamere.

I due giovani erano amici, o comunque si conoscevano, ed erano giunti sul posto insieme. L’incidente c’è stato in un piazzale nei pressi del centro commerciale Ikea alla periferia sud di Pisa. Gli agenti della polizia municipale stanno raccogliendo le testimonianze di numerosi passanti e cercando di capire se l’incidente sia avvenuto in seguito a una condotta imprudente di uno o di entrambi i motociclisti ma anche se stessero in qualche modo partecipando a qualche sfida.
A questo proposito la procura dei minori di Firenze ha chiesto agli investigatori di setacciare i social per capire se vi siano foto o video dell’incidente o di momenti precedenti.

Articolo precedente
Percosse a infermiera e vigilante in ospedale, arrestato

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30674Cronaca18331Politica4089Cultura & Spettacolo3818Diritti2574Sanità2522

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI