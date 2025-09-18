Indagini su scontro tra moto a Pisa, vittima 16enne e ferito grave 17enne

Gli agenti della polizia municipale stanno raccogliendo le testimonianze di numerosi passanti e cercando di capire se l’incidente sia avvenuto in seguito a una condotta imprudente di uno o di entrambi i motociclisti ma anche se stessero in qualche modo partecipando a qualche sfida.

La polizia municipale di Pisa sta cercando di ricostruire la dinamica e il contesto in cui è avvenuto il tragico scontro tra due giovanissimi motociclisti pisani avvenuto nel pomeriggio di ieri. Uno è morto immediatamente dopo il suo arrivo in ospedale e avrebbe compiuto 17 anni il 28 dicembre. Gravissime anche le condizioni dell’altro, già 17enne, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pisa. L’area in cui è avvenuto lo scontro non è coperta da telecamere.

I due giovani erano amici, o comunque si conoscevano, ed erano giunti sul posto insieme. L’incidente c’è stato in un piazzale nei pressi del centro commerciale Ikea alla periferia sud di Pisa. Gli agenti della polizia municipale stanno raccogliendo le testimonianze di numerosi passanti e cercando di capire se l’incidente sia avvenuto in seguito a una condotta imprudente di uno o di entrambi i motociclisti ma anche se stessero in qualche modo partecipando a qualche sfida.

A questo proposito la procura dei minori di Firenze ha chiesto agli investigatori di setacciare i social per capire se vi siano foto o video dell’incidente o di momenti precedenti.