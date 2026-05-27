Spettacoli dal vivo, c’è bando per l’Autunno Fiorentino 2026

È stata pubblicata oggi e resterà aperta fino al 16 giugno la procedura pubblica per la selezione di progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo da includere nella rassegna ‘Autunno Fiorentino 2026’.

È stata pubblicata oggi e resterà aperta fino al 16 giugno la procedura pubblica per la selezione di progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo da includere nella rassegna ‘Autunno Fiorentino 2026‘, finanziata grazie alle risorse stanziate dal Ministero della Cultura. “L’Autunno Fiorentino è una rassegna di grande qualità che ogni anno vede protagoniste realtà artistiche importanti con progetti culturali innovativi – osserva l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. Con questo nuovo bando vogliamo continuare ad attrarre cultura, creatività e tanta partecipazione nei quartieri fuori dall’area Unesco nel periodo autunnale, valorizzando il talento e ampliando sempre di più l’offerta culturale di Firenze. Lavoriamo affinché la grande rassegna dell’Estate Fiorentina, che parte in questi giorni in maniera diffusa in tutta la città, abbia la sua naturale prosecuzione anche nel periodo autunnale”.