Arrestato mentre sta per fare una rapina in gioielleria al Ponte Vecchio

Arrestato dalla polizia a Firenze mentre armato di scacciacani stava per entrare in una gioielleria vicina al Ponte Vecchio.

Arrestato dalla polizia a Firenze mentre armato di scacciacani stava per entrare in una gioielleria vicina al Ponte Vecchio. La squadra mobile era sulle sue tracce dopo un colpo andato a buon fine in periferia, un bottino da 111.000 euro di valore trafugato ad aprile in via Ragghianti nella zona di San Donato. Il 23 maggio il malvivente, 33 anni, italiano, ha tentato il bis, ma è stato bloccato ed arrestato per tentata rapina aggravata. Aveva nel risvolto della giacca la pistola senza tappo rosso e con la canna non occlusa, in modo da spaventare gli orefici. La polizia lo aveva notato aggirarsi in modo sospetto vicino al Ponte Vecchio ed è intervenuta al momento in cui la minaccia di una nuova rapina si è concretizzata. Dopo la rapina di aprile furono fatte indagini sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza e con accertamenti sui veicoli utilizzati. Gli investigatori hanno così potuto monitorare gli spostamenti del 33enne, a volte molto lunghi, tra il centro e il nord Italia. Il 33enne è un incensurato. Per la scacciacani è stato denunciato per porto abusivo di armi. Ora è ristretto nel carcere di Sollicciano all’esito dell’udienza di convalida.