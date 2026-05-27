S.O.S Palestina2 si aggiungono Afterhours, Antonella Bundu, Dario Salvetti e Peppe Voltarelli

S.O.S. PALESTINA2! il 20 giugno a Firenze, il grande concerto voluto da Piero Pelù per aiutare Medici Senza Frontiere nel prezioso lavoro che la ONG svolge per aiutare le vittime del genocidio. Ai nomi già annunciati si aggiungono Afterhours, Peppe Voltarelli, Andonella Bundu e Dario Salvetti

La lineup di S.O.S. PALESTINA2!, il grande concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere nelle attività di soccorso alla popolazione palestinese, si arricchisce oggi di quattro altri ospiti: la storica band simbolo del rock alternativo italiano AFTERHOURS, il cantautore e interprete della tradizione contemporanea VOLTARELLI, l’attivista e protagonista dell’impegno civile e sociale ANTONELLA BUNDU e l’operaio e figura di riferimento del Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio DARIO SALVETTI.

L’appuntamento in agenda per il prossimo 20 giugno all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, vedrà alternarsi sul palco artisti che hanno generosamente aderito all’invito di Pelù per S.O.S. PALESTINA2!: oltre agli Afterhours e Voltarelli, ci saranno Enzo Iacchetti, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Willie Peyote, Fast Animals And Slow Kids, Moni Ovadia, Laika, Giancane e Brunori SAS.

“Non ci si abitua alle bombe sui bambini, alle città cancellate, al silenzio di chi guarda e gira la testa dall’altra parte. La musica da sola non salva il mondo ma può ancora rompere il muro dell’omertà che vuole nascondere il genocidio palestinese lungo 80 anni.

Il 20 giugno noi musicisti, artisti di strada, attori, attivisti saliremo sul palco di SOS Palestina 2.

Non ci arrenderemo mai, continueremo a cercare giustizia e vita tra le macerie dell’umanità, non smetteremo mai di dire che ogni vita vale più di qualsiasi business.

Non ci nasconderemo mai nella logica della convenienza, saremo sempre contro le lobbies delle armi e della morte. Grazie a tutti gli Artisti che parteciperanno in favore di SOS PALESTINA2, per aiutare Medici Senza frontiere che sono da sempre impegnati nei territori martoriati dalle guerre”.

PIERO PELU’

Anche per questa seconda edizione i soldi raccolti (come sempre al netto delle spese sostenute) saranno devoluti all’organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere per sostenere le sue attività in Palestina in aiuto alle vittime del genocidio. Fondata nel 1971 da medici e giornalisti in Francia, MSF opera in oltre 70 paesi fornendo assistenza sanitaria d’emergenza a popolazioni colpite da guerre, epidemie, disastri naturali e mancato accesso alle cure. È possibile acquistare i biglietti su https://www.ticketone.it/ eventseries/sos-palestina- 3986194/. L’acquisto del biglietto non darà solo la possibilità di partecipare al grande concerto ma per chi non potrà essere a Firenze quel giorno sarà comunque un sostegno per la raccolta fondi dedicata a Medici Senza Frontiere.

Un ringraziamento speciale per il rinnovato supporto e collaborazione alla realizzazione dell’evento va a: ZEROCALCARE (che anche quest’anno ha curato la grafica dell’evento), Le Nozze di Figaro (nella persona di Alessandro Bellucci), Controradio (presenteranno l’evento Giustina Terenzi e Chiara Brilli), la Direzione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Doc Servizi, Cooperativa dieci oltre ovviamente a TEG (Valentina Parigi) management di Piero Pelù e About (Jessica Gaibotti) per la comunicazione.