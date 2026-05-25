Oltre 1.200 eventi per l’Estate fiorentina, quattro mesi di musica e cultura

Quattro mesi, dal primo giugno al 30 settembre, con oltre 1.200 eventi in città – tra musica, danza, cinema, teatro, talk e cultura – realizzati da 162 associazioni tramite 115 progetti. Sono i numeri della nuova edizione dell’Estate fiorentina che nel 2026 si presenta con il titolo ‘Giorni d’estate’ e propone, tra le principali novità ‘Crossover 80’, iniziativa dedicata agli anni ’80 (dal 2 luglio al 18 settembre), ‘Costruiamo la Pace’ (11-12 luglio) con la cantautrice israeliana Noa e ‘Urban Pulse 2026’ (dal 1/o giugno al 19 settembre).