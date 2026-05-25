www.controradio.it Amministrative. Pistoia, Dika e Nesi: "Uniti si vince" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:53 Share Share Link Embed

In controtendenza rispetto agli altri comuni, Pistoia registra una buona affluenza alle urne, con una leggera crescita – il 56,57%- rispetto al 55,11% delle elezioni precedenti. Qui, il campo largo, fa avanzare il candidato del centrosinistra, Giovanni Capecchi, al 54,65%, rispetto ad Anna Maria Celesti con il 43,55. Domenico Guarino ha sentito Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e Stefania Nesi, “soddisfatta per i risultati del Pd, che ha raggiunto il 37%”. “Uniti si vince”.