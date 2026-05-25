www.controradio.it L’attachement a “Cambia Uomo Cambia” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:26 Share Share Link Embed

Il contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale che riguarda l’intera società nelle sue diverse articolazioni: la famiglia, i luoghi di lavoro, le relazioni umane, i mezzi di comunicazione. Il cinema, al pari di altri media, può dare un importante contributo in questa battaglia culturale, affinché la piaga della violenza sulle donne e dei femminicidi si fermi. È in questa ottica che la realtà associativa fiorentina “Impariamo a dire noi, comitato civico per il contrasto alla violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile” organizza da tre anni, in collaborazione con il Comune di Firenze, con l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana e con Fondazione CR Firenze, la rassegna cinematografica “Cambia Uomo Cambia”.

Martedì 26 maggio alle 20:30, presso il Cinema La Compagnia, la proiezione de “L’attachement” [2024], dalla Francia, per la regia di Carine Tardieu. Una storia di amore e affetti, stavolta senza proprietà e possesso. Di relazioni che restano dentro anche quando finiscono. L’amore, in un certo senso, non è mai sprecato. Si deposita e crea trame calde di rapporti umani, capaci di tenerezza. Saranno presenti l’attrice Daniela Morozzi e il filosofo Neri Pollastri. Introduce Andrea Bagni, che oggi è stato ospite di Controradio nell’intervista a cura di Giovanni Barbasso.

Prezzo per i soci del Controradio Club a 3,00 €.