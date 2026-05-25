www.controradio.it Ciuffoletti: "Prato spera con Biffoni, Pistoia con Capecchi. Ad Arezzo guida il centrodestra" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:33 Share Share Link Embed

Gli exit poll confermano le previsioni: Matteo Biffoni, a Prato, è dato avanti con il 54,7% rispetto alle precedente proiezioni. Anche Gianluca Banchelli, candidato del centrodestra, cresce e sale al 29,4%. Terzo è Claudio Belgiorno, candidato della lista civica che porta il suo nome, che cala e ora è al 6,9%, dati che comunque devono fare i conti con la bassa affluenza alle urne. A Pistoia, il candidato del campo largo Giovanni Capecchi, è in vantaggio di circa 12 punti % su Anna Maria Celesti, candidata del centrodestra. Va diversamente ad Arezzo, dove Marcello Comanducci, sostenuto dalla coalizione Fdi, Lega, Fi, Noi Moderati e la lista civica Fare, guida con una forbice tra il 41,5 e il 45,5%.