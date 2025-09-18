www.controradio.it Piazza Beccaria: da fine settembre nuova fase di lavoro per la tramvia sui viali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

I lavori in Piazza Beccaria per la nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli partiranno tra fine settembre e inizio ottobre, 38 settimane che modificheranno il volto e la viabilità di una delle Piazze più trafficate di Firenze.

Audio: servizio di Viola Giacalone

Come ricostruisce La Nazione Firenze, si partirà dai sottoservizi per poi passare al rifacimento della piazza, con pavimentazione in pietra serena, alberi, sei torri faro (per garantire l’illuminazione di tutta l’area) e specchi d’acqua per ridurre l’effetto isola di calore durante il periodo estivo. Ma prima di partire con gli scavi sarà necessario concludere i conttrolli archeologici per accertare l’eventuale presenza di reperti storici sotto il suolo. Gli interventi si estenderanno su un’area di 300 metri (arriveranno fino a viale Giovine Italia) e avranno una durata di 38 settimane.

Il volto di piazza Beccaria cambierà radicalmente con l’arrivo dei binari del tram intorno a Porta la Croce, uno in direzione Arno, l’altro verso la Fortezza da Basso. La piazza sarà completamente ripavimentata, verranno posizionate nuove sedute, e aggiunti 31 alberi. Secondo il progetto della 3.2.1 quasi metà del percorso della futura tratta, oltre 3 chilometri, sarà a batteria e senza pali. Preoccupa la viabilità in un’area molto sensibile della città, già provata da numerosi lavori. Durante la prima fase, verranno sostituiti la rete dell’acquedotto, i cavi della fibra e le tubazioni di gas ed energia elettrica. Nello stesso periodo della cantierizzazione di piazza Beccaria partiranno anche gli interventi su viale Giannotti (tra piazza gavinana e via Caponsacchi) della durata di 25 settimane e quelli tra via Traversari, viale Europa e largo Novelli, per altre 40 settimane. Poi si passerà direttamente al 2026, e precisamente a febbraio con via Poggio Bracciolini (29 settimane per 200 metri) e il Ponte da Verrazzano (ad aprile) sul quale si lavorerà per 31 settimane per installare le rotaie del tram.