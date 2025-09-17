Controradio Streaming
Nuovo ricorso contro l’esclusione a Pistoia della lista civica Tomasi

By Viola Giacalone
Nuovo ricorso, questa volta all’ufficio elettorale regionale presso la Corte di appello di Firenze per la lista civica È ora! per Tomasi presidente, che appoggia il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi alle regionali in Toscana. La lista non è stata ammessa a Pistoia e l’ufficio centrale circoscrizionale del tribunale pistoiese lunedì scorso ha rigettato il primo ricorso contro l’espulsione.

“Siamo convinti – spiega il comitato promotore della lista civica È Ora! per Tomasi presidente annunciando il nuovo ricorso –che il movimento democratico, che abbiamo promosso, debba essere premiato con la partecipazione alla competizione elettorale con uguali condizioni di partenza, senza essere penalizzato da vizi di forma, che non possono compromettere il risultato raggiunto; per questo, abbiamo depositato il nostro ricorso. Abbiamo raccolto 11mila firme in tutta la Toscana, con uno sforzo enorme, grazie all’entusiasmo dei nostri volontari e sostenitori. Tanti concittadini come noi credono nel cambiamento e confidano nella capacità di amministrare del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. In alcuni casi abbiamo subito integrato la documentazione da noi presentata seguendo scrupolosamente le richieste. Auspichiamo che il ricorso sia accolto e siamo fiduciosi di poter essere determinanti anche nel collegio di Pistoia, come negli altri della Toscana”.

