Mer 17 Set 2025
“Problemi tecnici”, interrotta stamani la linea T1 della tramvia a Firenze

By Viola Giacalone
Foto Controradio

Per problemi tecnici è stata momentaneamente interrotta la linea T1 della tramvia di Firenze tra le fermate di Villa Costanza a Scandicci e Arcipressi a Firenze. Attivo un servizio di bus sostitutivo.

Lo rende noto Gest, la società che gestisce la tramvia che hanno successivamente comunicato il ripristino della funzionalità.

E’ stata riaperta dopo le 10 la linea T1 della tramvia di Firenze e “il servizio sta tornando regolare”. Così in una nota Gest. Il servizio era stato interrotto a causa di problemi tecnici tra le fermate di Villa Costanza a Scandicci e Arcipressi a Firenze, ed era è stato attivato un servizio di bus sostitutivo. La linea ha continuato a funzionare regolarmente tra Careggi e Arcipressi.
“I tecnici sono intervenuti tempestivamente per risolvere il problema”, si spiega da Gest.

