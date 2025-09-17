Controradio Streaming
Mer 17 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaCrollo ponte sul Magra: una condanna e tre assoluzioni
ToscanaCronacaGiudiziariaUrbanistica

Crollo ponte sul Magra: una condanna e tre assoluzioni

By Viola Giacalone
piena Albiano Magra
Foto archivio, crollo ponte Albiano Magra

Per il crollo del ponte sul Magra ad Albiano Magra (Massa Carrara), al confine tra Toscana e Liguria, avvenuto l’8 aprile 2020, il giudice di Massa ha assolto i tre dirigenti della Provincia Giuliano Arrighi, Stefano Michela e Gianluca Barbieri e ha condannato un dirigente dell’Anas, Damiano Menchise a un anno e due mesi con pena sospesa oltre a una provvisionale di 20mila euro, da rifondere al corriere della Bartolini rimasto ferito dal collasso del ponte.

 

Una condanna e tre assoluzioni per il crollo del ponte sul Magra ad Albiano Magra (Massa Carrara), al confine tra Toscana e Liguria, avvenuto l’8 aprile 2020. Come riportano La Nazione e Il Tirreno il giudice di Massa ha assolto i tre dirigenti della Provincia Giuliano Arrighi, Stefano Michela e Gianluca Barbieri e ha condannato un dirigente dell’Anas, Damiano Menchise a un anno e due mesi con pena sospesa oltre a una provvisionale di 20mila euro da rifondere al corriere della Bartolini rimasto ferito dal collasso del ponte. A tutti e quattro gli imputati contestati i reati di disastro colposo e lesioni colpose. La pubblica accusa aveva chiesto l’assoluzione per Barbieri e condanne a un anno e nove per gli altri tre indagati.
Furono due i feriti per il crollo del ponte: un dipendente della Telecom, quasi illeso, uscito da solo dalla sua auto e il corriere. Erano alla guida degli unici due veicoli che stavano transitando sul viadotto, solitamente molto trafficato ma quel giorno praticamente deserto a causa del lockdown per il Covid. Due anni dopo il disastro l’inaugurazione del nuovo ponte, un viadotto di 291 metri sul fiume.

Articolo precedente
“Problemi tecnici”, interrotta stamani la linea T1 della tramvia a Firenze
Articolo successivo
Ciurnelli, “il piano traffico di Firenze dovrà dare risultati in 2 anni”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30667Cronaca18326Politica4088Cultura & Spettacolo3816Diritti2572Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI