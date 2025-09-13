Regionali: lista civica Tomasi non ammessa a Pistoia. FI schiera parlamentari 

Dopo le verifiche sulla documentazione presentata, la lista per le Regionali a supporto del candidato per il centrodestra, anche sindaco al secondo mandato di Pistoia, risulterebbe validamente sottoscritta da soli 340 elettori

Esclusa a Pistoia ‘E’ ora!’ la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, anche sindaco al secondo mandato di Pistoia. La lista, secondo quanto appreso, non è stata ammessa dall’ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale pistoiese dopo le verifiche sulla documentazione presentata, poiché risulterebbe validamente sottoscritta da soli 340 elettori.

Le contestazioni riguardano in alcuni casi la mancanza della data e del luogo oltre che del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione, in altri casi invece non è leggibile il nome del pubblico ufficiale. Dallo staff della lista civica di Tomasi si fa sapere che è già stato presentato ricorso, integrando la documentazione secondo quanto richiesto dall’ufficio centrale circoscrizionale

Anche la vicesegretaria nazionale, e onorevole, Deborah Bergamini e le parlamentari Chiara Tenerini ed Erica Mazzetti in campo invece per Forza Italia alle prossime regionali in Toscana, nelle liste comuni con l’Udc. Confermato capolista a Firenze il capogruppo uscente in Consiglio regionale, Marco Stella.

Ad Arezzo candidati Bernardo Mennini, Meri Stella Cornacchini, Carlo Menci, Lucia Cherici, Mauro Conticini, Sandra Polvani, Enrico Alunni, Monia Soldani. Per Firenze 1 Marco Stella, Mariagrazia Internò, Nicola Nascosti, Veronica Corti, Emanuele Roselli, Laura Morini, Vincenzo Donnarumma, Franca Petrà. Per Firenze 2 Saverio Zeni, Carolina Mangiapelo, Gaetano Santonocito, Patrizia Ciampi, Duccio Bellini, Roberta Meucci Becucci. Per Firenze 3 Simone Campinoti, Claudia Ghezzi, Simone Testai, Sabrina Ramello. Per Firenze 4 Paolo Giovannini, Biancastella Maienza, Luca Carti, Tatiana Passerotti.

Per Grosseto Luca Agresti, Priscilla Schiano, Riccardo Ciaffarafà, Anna Rita Borelli. Per Livorno Chiara Tenerini, Alessandro Guarducci, Debora Bertocci, Luca Ardenghi, Barbara Cuchel, Simone Meloni, Anna Maria Dicosta, Claudio Menicagli.

Per Lucca Deborah Bergamini, Carlo Bigongiari, Marzia Lucchesi, Giovanni Minniti, Romina Mariotti, Niccolò Alberti, Laura Lucchesi, Luca Bianchi.

Per Massa Carrara Jacopo Ferri, Alessia Casotti, Luigi Della Pina, Jinane Rouicha. Per Pisa Raffaella Bonsangue, Lorenzo Paladini, Manuela Del Grande, Roberto Sbragia, Veronica Poli, Corrado Lami, Roberta Salvadori, Marzio Innocenzi. Per Pistoia Alessandro Sabella, Anna Bruna Geri, Vittorio Sgobba, Giulia Fondi, Massimo Zucchelli, Elisa Pirrotta.Per Prato Erica Mazzetti, Garbiele Agati, Eleonora Gandola, Giulio Mencattini, Veronica Versace Scopelliti, Lorenzo Paoletti. Per Siena Lorenza Bondi, Piero Ciofi, Elisabetta Pallacchi, Giorgio Carletti, Eugenia Mellea, Antonio Lavecchia.