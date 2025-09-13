Controradio Streaming
Regionali: Toscana Rossa ha raccolto le firme raccolte in tutti i collegi

By Domenico Guarino
Bundu: “Firme raccolte e depositate. Non è ancora finita, ma un grazie a tutte le compagne e i compagni per averci permesso di depositare la modulistica in tutte le circoscrizioni”.

Firme raccolte e depositate. Non è ancora finita, ma un grazie a tutte le compagne e i compagni per averci permesso di depositare la modulistica in tutte le circoscrizioni”.Lo scrive sui propri canali social Antonella Bundu candidata alle elezioni regionali in Toscana con la lista di sinistra radicale Toscana Rossa, formata da Prc, Pap e Possibile.

“Non è stato facile, perché in piena estate tante persone non sono facilmente raggiungibili e c’è anche un problema di autenticazione delle firme. È stato uno sforzo non scontato ma importante, che ci ha di fatto iniziare la campagna elettorale – aggiunge -. È ancora presto per dire che ci siamo con certezza, dobbiamo attendere che in tutti e 13 le circoscrizioni arrivi la conferma che è stato presentato tutto correttamente. Ma quello che dipendeva da noi lo abbiamo fatto, insieme, senza risparmiarci e sapendo che abbiamo davanti una campagna elettorale corta, ma decisiva per portarci al governo della Regione e rendere la ‘Toscana Rossa’”.

