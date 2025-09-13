Il Carroccio ha presentato le liste per tutti i collegi: la maggioranza dei capilista è considerata vicina proprio a Vannacci, come il vicepresidente nazionale dell’associazione Mondo al Contrario, Cristiano Romani, e l’ex consigliere regionale forzista Tommaso Villa.

Magari non si può parlare di ‘vannaccizzazione’ delle liste della Lega in toscana, di certo il ‘generalissimo’ fa il pieno delle candidature e dei capilista. Massimiliano Simoni, consigliere comunale a Pietrasanta (Lucca) e ‘fedelissimo’ dell’ex generale Roberto Vannacci, è l’unico nome nel listino bloccato per la Lega alle elezioni regionali in Toscana.

Correranno nel collegio di Arezzo Cristiano Romani, Gemma Peri, Federico Rossi, Marika Cerboni, Roberto Bardelli, Daniela Daveri, Dante Moretti, Valeria Soldani. Per Firenze 1 Tommaso Villa, Franca Innocenti, Gualberto Carrara, Francesca Lorenzi, Guglielmo Mossuto, Eleonora Di Vona, Salvatore Sibilla, Antonia Pitasi. Per Firenze 2 Silvio Pittori, Elisabetta Sammicheli, Rommel Albertazzi, Lavinia Starnotti, Giorgio Vari, Eva Silei. Per Firenze 3 Susi Giglioli, Marco Cordone, Ilaria Valeri, Angelo Fiore. Per Firenze 4 Roberto Abate, Letizia Carcione, Luca Scala, Manuela Bogazzi.

Per Grosseto Elisa Brinchi Giusti, Andrea Vasellini, Maria Rosaria De Lucia, Emanuele Baroli. Per Livorno Carlo Ghiozzi, Valeria Gamberini, Roberto Biasci, Tarita Tani, Andrea Forti, Laura Petreccia, Federico Pazzaglia, Francesca Bianchi. Per Lucca Massimiliano Simoni, Annamaria Frigo, Ugo Lunardi, Michela Stefani, Salvadore Bartolomei, Vittoria Polacci, Luigi Pellegrinotti, Tatiana Gliori.

Per Massa Carrara Andrea Tosi, Michela Bertelloni, Roberto Malaspina, Elisabetta Alberti. Per Pisa Elena Meini, Giorgio Petralli, Guendalina Fontanelli, Flavio Baldi, Paola Poldaretti, Romano Nieri, Maria Grazia Bellomini, Angelo Ciavarrella. Per Pistoia Silvia Pellegrini, Alessio Bartolomei, Cinzia Cerdini, Giovanni Testai, Katia Gherardi, Giancarlo Noci. Per Prato Claudiu Stanasel, Letizia Faggi, Luis Micheli Clavier, Viola Stefanacci, David Carlesi, Cecilia Casentini. Per Siena Moreno Giardini, Anna Maria Chiantini, Stefano Giorni, Tiziana Pellegrini, Luca Vannocci, Elisabetta Amidei.