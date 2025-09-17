Controradio Streaming
GIAPPONE – PRIMAVERA NEL PAESE GENTILE

By Redazione

Da lunedì 13 aprile 2026 a domenica 26 aprile 2026

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2025 O A ESAURIMENTO POSTI

In Giappone, la bellezza si cela nei dettagli, nei silenzi, nei gesti misurati che raccontano un’armonia antica. Nei vicoli di Kanazawa che custodiscono l’anima dei samurai, come tra le luci pulsanti di Tokyo.
Anche il tempo si muove con ritmi diversi: c’è chi cammina piano tra i templi e chi sfreccia in metropolitana, chi ascolta le campanelle furin nel vento e chi una sigla J-pop.
Ogni stagione ha un profumo, ogni angolo un rituale. Il Giappone accoglie il viaggiatore senza urlare, si racconta attraverso i suoi contrasti. È un viaggio nella bellezza composta, dove ogni incontro è una rivelazione.

Un viaggio in compagnia di Gimmy Tranquillo.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti.

