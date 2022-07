Nardella: “nessuna paura elezioni, ma nel paese sentimento fortissimo pro-Draghi”

“Ieri sera abbiamo superato le 1500 firme, siamo quasi a 1600” per l’appello dei sindaci al premier affinché rimanga in carica, e “probabilmente arriveremo a 2000 prima del discorso del presidente Draghi al Senato”. Così Dario Nardella, sindaco di Firenze, in collegamento con Omnibus su La7.

Paura del voto? nemmeno per sogno. “Nessuno ha paura del voto, neanche il Pd: la questione non è enfatizzare la richiesta a Draghi di rimanere perché si ha paura del voto”. Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, in collegamento con Omnibus su La7.

“Ieri sera abbiamo superato le 1500 firme, siamo quasi a 1600” per l’appello dei sindaci al premier affinché rimanga in carica, e “probabilmente arriveremo a 2000 prima del discorso del presidente Draghi al Senato” ha precisato Nardella. Chiarendo che “c’è un’adesione larghissima che va da nord a sud, dal centrosinistra al centrodestra, e che nasce da una preoccupazione oggettiva, quella che noi viviamo ogni giorno sul territorio”. Per Nardella le tante firme dei sindaci sono “un dato sorprendente, mai vista una cosa del genere: evidentemente c’è un sentimento fortissimo”.

Riguardo alle elezioni eventuali Nardella ha detto che il Pd costruirà sicuramente “una coalizione forte e larga, e lo faremo sulla base delle idee e dei progetti. Ho sempre detto anche in tempi non sospetti che le alleanze a scatola chiusa non si fanno”. Secondo Nardella “i fatti ci dicono che il centrosinistra parte sempre svantaggiato, e il centrodestra sembra questa armata invincibile: dopodiché, nelle elezioni dell’anno scorso in tutte le città il centrodestra ha perso sonoramente, abbiamo vinto in città come Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, e anche in questa tornata abbiamo doppiato il centrodestra. Noi abbiamo vinto in molte città anche senza l’alleanza con i 5 Stelle”.