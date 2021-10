Amministrative: speciale elezioni in Toscana, la diretta di Controradio anche in streaming

By

Amministrative: fino alle 20.00 speciale elezioni sulle frequenze di Controradio (93.6-98.9 mhz) con collegamenti in diretta, proiezioni, commenti e interviste ai candidati.

Percentuali d’elettori in calo rispetto all’ultima tornata elettorale anche in Toscana, quasi in tutti i Comuni dove si è andati alle urne, con il dato percentuale che si è fermato al 58.9%.

In Toscana il test elettorale ha riguardato 31 Comuni, e alle 23 di domenica l’affluenza è stata del 45,1% a livello toscano.

Secondo fonti del Pd, raccolte dall’Adnkronos, l’affluenza al voto per le suppletive nel collegio Toscana 12 sarebbe intorno al 30% e nella città di Siena avrebbe superato il 37%.

Il segretario del Pd Enrico Letta potrebbe fare un primo commento sull’andamento dei risultati delle elezioni amministrative intorno alle 17. Lo si apprende al comitato elettorale allestito all’hotel Garden di Siena dove Letta segue anche lo spoglio dello scrutinio per le elezioni suppletive del collegio Toscana 12 che lo vede candidato.

Anche la Toscana al voto per le elezioni comunali 2021, che nella nostra regione riguardano 31 comuni (tra cui anche Sesto Fiorentino e Reggello, nella Città Metropolitana di Firenze), ma alle amministrative si aggiunge anche l’appuntamento nazionale delle elezioni suppletive a Siena, con i candidati che corrono per una poltrona in Parlamento.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti se nessuno dei candidati avrà ottenuto il 50% più uno dei voti si andrà al secondo turno: l’eventuale ballottaggio delle elezioni comunali è fissato nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021.Per eleggere il sindaco del proprio comune di residenza e rinnovare la composizione del Consiglio comunale. Resteranno in carica per 5 anni, salvo scioglimento anticipato per i motivi previsti dalla legge.