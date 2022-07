Corte dei Conti, disavanzo Regione Toscana nel 2021: 1,5 mld

By

Firenze, la sezione regionale della Corte dei Conti ha presentato la decisione sul rendiconto generale della Regione Toscana per l’esercizio 2021.

Per la Regione Toscana “il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 presenta un saldo contabile positivo di 346,08 milioni, dato dal fondo cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato – si legge nel rendiconto della Corte dei Conti – Tuttavia, la necessità di ripristinare le quote vincolate e accantonate, pari complessivamente a 1.872,64 milioni porta a determinare il risultato di amministrazione effettivo negativo per 1.526,56 milioni”.

La gestione finanziaria dell’esercizio 2021, sia sul fronte delle entrate che sul fronte delle spese, si legge ancora, “rimane ancora parzialmente condizionata dalla pandemia da Covid e dalla legislazione di emergenza che ha cercato di contenerne gli effetti sia sul piano sanitario che sul piano economico”.

Dal lato delle spese emergono impegni complessivi per 10.691,31 milioni, in crescita del 3,6% rispetto all’esercizio precedente. Le spese impegnate sono riconducibili “in netta prevalenza alla parte corrente del bilancio” e prendendo in considerazione la ripartizione tra conto ordinario e conto sanitario, si nota che, analogamente agli anni precedenti, “la parte maggiore della spesa rientra nel perimetro sanitario, con un’incidenza di circa l’80% sul complesso degli impegni”.