Il cantautore livornese Giorgio Mannucci ha composto “Musiche per film che non esistono”, (Black Candy produzioni); 12 piccole colonne sonore di sensazioni, visioni e stati d’animo. L’intervista a cura di Giustina Terenzi

“Musiche per film che non esistono” nasce nell’estate 2021. Portavo dietro con me una telecamera tascabile e filmavo ciò che m’impressionava. Un ritorno da un viaggio in barca; la scena di una ragazza su una bicicletta nel porto di Livorno durante il tramonto; dei bambini che saltano su dei gonfiabili… e così via. Scene di vita quotidiana, ma che, viste con un occhio più attento e sensibile, possono creare alienazione e la sensazione di vivere qualcosa di parallelo, che “non esiste”. Una volta caricate queste sequenze sul computer ho avvertito l’esigenza di musicarle, di creare delle apposite colonne sonore per dare un senso alle mie sensazioni di fronte a questi frame. Così sono nate le “musiche per film che non esistono”

BIO GIORGIO MANNUCCI

Cantautore livornese, ha all’attivo cinque album con band come Sinfonico Honolulu e

Mandrake. Ha collaborato con l’artista americana Lisa Papineau (Air; Jun Miyake).

Vince nel 2016 il Rock Contest con la migliore canzone in italiano “Clinomania”.

“Acquario” (2017, ManitaDischi/SanteriaRecords) è il suo primo disco solista prodotto

insieme ad Ale Bavo (Subsonica, Mina). Lo porta in giro per lo stivale aprendo i live di

artisti del calibro di Diodato e Gazzelle.

È tra i vincitori del concorso “Mai in Silenzio – musica contro la violenza di genere” indetto

da Controradio Firenze e Regione Toscana con in giuria Brunori Sas e Irene Grandi.

Nel 2020 esce il suo ultimo singolo “Ogni notte scoperta”, una struggente ballata nata

durante il lockdown. Dall’estate 2021 ha creato “musiche per film che non esistono”, una serie di cui cura musiche e immagini.

Adesso è in studio con BlackCandy Records per ultimare le registrazioni dei nuovi brani.

