“Ogni Notte Scoperta” il nuovo brano di Giorgio Mannucci

Da oggi in programmazione sulle frequenze di Controradio “Ogni Notte Scoperta”, la nuova canzone del musicista, cantante e compositore livornese Giorgio Mannucci

“Ogni Notte Scoperta” nasce durante la notte di Pasqua nella mansarda di Giorgio Mannucci. Il brano è figlio della forte solitudine di questi giorni, del guardarsi allo specchio cercando di riconoscersi, della ricerca di un antidoto per affrontare al meglio la quarantena. L’entusiasmo da parte di chi ha ascoltato la canzone convince Mannucci nel registrarla seriamente così da farla uscire. Insieme al produttore artistico Ale Bavo, al team di Manita Dischi e all’illustratrice La Tram, ecco venir fuori in tempi record “Ogni notte scoperta”.

GUARDA IL VIDEO:

”Musicista, cantante e compositore, Giorgio Mannucci inizia a scrivere brani originali dai primi anni 2000. Insieme ai compagni di scuola, tra cui Francesco Pellegrini, forma gli Unità 3. La band negli anni si tramuta nei The Walrus e, grazie ai primi album incisi, suonano in lungo e in largo raggiungendo anche il palco dell’Italia Wave e gli studi di Rai2. Concluso il progetto Walrus, Giorgio crea i Mandrake. “Zarastro” (2012, Forears) è il loro primo album e la band inizia a farsi conoscere dal pubblico italiano e non solo. Del 2015 il loro ultimo album: “Dancing With Viga” (Riff Records, InnerAnimalRecordings). 11 brani che colpiscono sin da subito addetti ai lavori e promoter italiani.

Inizia poi la sua collaborazione con i Sinfonico Honolulu, vincitori del Premio Tenco 2013 con l’album “Maledetto Colui Che è solo” feat. Mauro Ermanno Giovanardi. L’orchestra inizia a dedicarsi alla stesura di brani originali e nel 2015 esce “Il Sorpasso” (2015, Santeria Records/Audioglobe). Questa è l’occasione per conoscere il produttore artistico Ale Bavo (Mina, Subsonica, Levante) e instaurare con lui un ottimo feeling che sfocia nella realizzazione di “Acquario” (2017, Manita Dischi/ Santeria Records), il primo disco solista di Giorgio. “Acquario” è un disco pop, nato e terminato nella camera di Gio con l’ausilio indispensabile del produttore Ale Bavo. I due confezionano 8 brani cantautoriali, dove le parole di Giorgio si mescolano ad ambientazioni elettroniche, ballate e situazioni spensierate. Nel 2018 è tra i vincitori del concorso “Mai in Silenzio – la musica contro la violenza di genere”, con in giuria tra gli altri Brunori Sas e Irene Grandi.