Musei civici fiorentini aperti a Natale e Capodanno, dopo le polemiche raggiunto un accordo

Firenze, “Raggiunto l’accordo” per l’apertura dei musei civici fiorentini il giorno di Natale e il primo gennaio.

A dare la notizia la vicesindaca Alessia Bettini, con delega alla cultura, al termine di un incontro che si è svolto nella giornata di ieri, 19 dicembre, con la direzione Cultura, le rappresentanze sindacali, l’associazione Mus.e e la cooperativa Rear, società che si occupa dei servizi di vigilanza in ambito museale a Palazzo Vecchio. “La decisione dell’amministrazione – sottolinea Bettini in una nota – è di aprire per la prima volta il giorno di Natale il museo di Palazzo Vecchio in orario pomeridiano, dalle 14.00, e il primo gennaio fin dalla mattina: una scelta dettata in particolare dal fatto che in questa fase di ripartenza post Covid c’è tanta voglia di arte e cultura e vogliamo così dare un’opportunità in più a fiorentini e visitatori di riscoprire il patrimonio dei musei civici”.

“Durante gli incontri che si sono svolti oggi – spiega ancora Bettini – ho avuto modo di confrontarmi con tutti i soggetti coinvolti. Per quanto riguarda la situazione dei dipendenti Rear, abbiamo avuto certezze da parte dell’azienda che ci sarà un adeguato ed eccezionale riconoscimento ai dipendenti impegnati il giorno di Natale per il breve preavviso comunicato. Ringrazio tutti gli operatori che svolgeranno anche in occasione del giorno di Natale il loro lavoro con impegno e spirito di servizio”.