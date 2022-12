Avviato l’iter per la decadenza alloggio ERP all’omicida della modella Irene Focardi

Firenze, è stato avviato l’iter di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio popolare che risulta ancora assegnato all’omicida di Irene Focardi, l’ex modella uccisa nel 2015.

Questo è quanto emerso in consiglio comunale da una risposta dell’assessore alla casa Benedetta Alabanese a una domanda di attualità dei consiglieri Movimento 5 stelle Roberto De Blasi e Lorenzo Masi. “Due mesi fa avevamo sollevato la questione di un alloggio ERP (ndr. alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all’assistenza abitativa, o casa popolare) ancora assegnato all’omicida della povera Irene Focardi, nonostante questo persona fosse stato condannato in via definitiva all’ergastolo da oltre due anni – ricordano gli esponenti M5s in una nota -. La casa popolare doveva già essere stata tolta all’omicida ma ciò non era avvenuto per cui l’assessore alla casa Albanese si era impegnata ad avviare quanto prima l’iter per la decadenza dall’assegnazione”.

De Blasi sottolinea che “volevamo avere certezza che dalle parole l’Amministrazione sarebbe passata ai fatti. L’assessore ci ha dunque confermato che a novembre è stata adottata la determina di decadenza dall’alloggio e che l’avvocatura generale ha chiesto il dissequestro dello stesso. In questo momento gli uffici stanno aspettando il provvedimento di dissequestro così da poter poi procedere con l’assegnazione della casa popolare a un nuovo nucleo familiare“. Per De Blasi “siamo contenti di aver contribuito in modo importante a sollevare l’attenzione su questa delicata questione”.