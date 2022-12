Natale, a Lucca un albero per la sicurezza sul lavoro

Lucca, per queste festività la città inaugura l’albero di Natale dedicato alla sicurezza sul lavoro. La cerimonia si è svolta ieri, 19 dicembre, alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti.

Per ricordare a tutti il tema della sicurezza sul lavoro e non dimenticare le troppe persone che muoiono sul posto lavorativo il MLAC – Movimento lavoratori di Azione cattolica ha lanciato in tutta Italia l’iniziativa “L’albero per la sicurezza”, che è stata subito accolta nella città di Lucca che ha visto posizionare la scultura sul loggiato del Palazzo arcivescovile e nel comune lucchese di Castelnuovo Garfagnana, presso l’oratorio parrocchiale. L’albero si sviluppa da un’idea dell’artista Francesco Sbolzani ed è costituito da caschi di sicurezza, anche usati: l’intento è porre l’attenzione sui troppi incidenti sul lavoro e creare una nuova coscienza civica per la prevenzione.

Durante la cerimonia di inaugurazione a Lucca più volte è stata richiamata la necessità di entrare in ogni ambiente, anche nelle parrocchie, per parlare di sicurezza sul lavoro. “Bisogna porre attenzione al valore della persona umana nel suo insieme – ha sottolineato Giulietti -, come ce la consegna la dottrina sociale della Chiesa. Certamente un contratto di lavoro degno e la sicurezza sul lavoro sono elementi importanti per la dignità di ognuno e questa iniziativa, che mi auguro possa continuare anche nei prossimi anni, ce lo ricorda”.