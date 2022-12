Termina l’occupazione in 4 licei fiorentini. Fratini, ‘danni per oltre 10 mila euro’

Firenze, l’occupazione delle quattro scuole superiori del centro storico è terminata e secondo Massimo Fratini, consigliere della Città metropolitana delegato all’edilizia scolastica, ha portato danni per oltre 10 mila euro.

“Vetri rotti, suppellettili e armadietti di pronto soccorso distrutti, porte divelte, bagni vandalizzati, scritte sui muri con vernice indelebile, ma anche forzatura delle scrivanie della dirigenza, furto di chiavi con serrature che dovranno essere quindi sostituite, e perfino vocabolari rubati. Alle spese per questi danno, si devono poi aggiungere altre migliaia di euro per le “radicali pulizie” che sono necessarie”.

Per Fratini “la giusta istanza di avere una scuola migliore, viene vanificato dal comportamento di pochi esaltati che non hanno il rispetto dei beni e che, sordi anche agli appelli dei compagni, si comportano in modo irrazionale e senza rispetto. Molte delle istanze dei ragazzi sono condivisibili, da promuovere e sostenere – sottolinea -. All’inizio di un corteo dei primi di dicembre c’era un lenzuolo dipinto e colorato con una scritta meravigliosa, ‘Vogliamo una scuola + bella’. Vorrei dire ai ragazzi: anche noi: istituzioni, genitori, personale Ata, docenti, tutti vogliamo una scuola più bella. Occorre parlarsi, condividere le scelte e camminare insieme”.

Fratini spiega di aver “cominciato ad incontrare tutti i ragazzi neo eletti nei consigli di istituto in ogni singola scuola per stimolare il confronto e mettesi in ascolto dei loro bisogni e delle problematiche che hanno bisogno della collaborazione di tutti”. Secondo Fratini “questa voglia di protagonismo da parte dei ragazzi è sostenuta e condivisa non solo dalle istituzioni ma anche dalla maggior parte dei dirigenti scolastici che incoraggiano e addirittura promuovono assemblee, confronti, ore autogestite. Purtroppo però anche quest’anno, in alcun casi è stata scelta la strada dell’occupazione di alcune scuole. Purtroppo anche quest’anno si sono dovuti contare i danni”.