Controradio News ore 7.25 del 20 dicembre 2022

Controradio News: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina.

Controradio news – Un operaio di 46 anni è morto in seguito a una caduta da un tetto a Marina di Massa (Massa Carrara). Stava lavorando in un cantiere di una villetta sul viale Mattei per sostituire la copertura, quando è caduto a seguito del cedimento di una parte del tetto, facendo un volo di oltre cinque metri. Sul posto anche i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl e rappresentanti della Fillea Cgil.

Controradio news – Prima gli insulti per il colore della pelle e poi le intimidazioni a non scendere in pista a ballare in loro presenza. Successivamente l’aggressione fisica all’esterno della discoteca. Questa la ricostruzione dei i carabinieri di Siena su quanto accaduto nella notte di Halloween vicino a un locale a Monteroni d’Arbia: sei i giovani italiani, età tra i 19 e i 22 anni, che avrebbero insultato con offese razziali un ragazzo di colore per poi aggredirlo, colpendo successivamente anche un amico della loro vittima intervenuto per difenderlo. Per i sei presunti responsabili è scattata ora una denuncia per rissa e lesioni personali, con l’aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di discriminazione razziale.

Controradio news – Imbratta con scritte la sede dello Spi Cgil al quartiere 4 di Firenze. ‘Amici dei padroni’, ‘Cgil=spie’, ‘Traditori del popolo’, è stato scritto da ignoti con vernice rossa e nera, il tutto accompagnato dal disegno della falce e martello e dalla stella a cinque punte. “Massima solidarietà e tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione. Condanniamo con forza queste scritte inaccettabili”, scrive il sindaco Dario Nardella su twitter. Sull’episodio Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze e e Mario Batistini, segretario generale Spi Cgil Firenze, commentano: “Da mesi continua questo attacco alle nostre sedi. Si alimentano e cercano visibilità culture e aggregazioni di varia natura essenzialmente antidemocratiche”, Attestati di solidarietà e condanna per l’accaduto da psrte del mondo politico e istituzionale.

Controradio news – Via libera a maggioranza dalla commissione bilancio del Consiglio regionale alla manovra 2023-2025 della Regione Toscana, per un valore totale tra 11 e 12 miliardi di euro, che il 21 dicembre sarà discussa in aula. Il pacchetto si compone del bilancio di previsione pluriennale, legge di stabilità per il 2023 e collegato, nota di aggiornamento al documento di economia e finanza.

Controradio news – “Raggiunto l’accordo” per l’apertura dei musei civici fiorentini il giorno di Natale e il primo gennaio. Lo rende noto la vicesindaca Alessia Bettini, con delega alla cultura, al termine di un incontro ieri con la direzione Cultura, le rappresentanze sindacali, l’associazione Mus.e e la cooperativa Rear, società che si occupa dei servizi di vigilanza in ambito museale a Palazzo Vecchio.