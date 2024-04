Sosta: Funaro presenta piano parcheggi da 10mila posti per Firenze

È quanto ha annunciato la candidata sindaco a Firenze del centrosinistra Sara Funaro nel corso di una conferenza stampa.

Nel dettaglio l’obiettivo dei 10mila nuovi posti auto sarà possibile grazie a oltre 50 interventi individuati sul tessuto urbano, che potranno essere realizzati grazie a interventi pubblici, finanziamenti, partnership pubblico-privato, convenzioni con privati. I nuovi progetti saranno condivisi con i quartieri e la cittadinanza. Ogni area sarà dotata di colonnine per le ricariche elettriche dei mezzi, di posti bici e con una copertura arborea del 70%: laddove siano realizzati con strutture leggere fuori terra saranno previste schermature con pareti e tetti verdi.

“Sono oltre 200mila le auto che circolano a Firenze e non ci sono abbastanza parcheggi”, “per questo oggi presentiamo il nuovo piano: oltre 10mila nuovi posti auto suddivisi nei cinque quartieri tra parcheggi scambiatori, di relazione, di superficie e aree di sosta” “A questi – ha aggiunto Funaro – si aggiungono altre migliaia di posti ricavati ottimizzando spazi già esistenti, tra questi 2000 nuovi posti per i residenti grazie a convenzioni per l’utilizzo di notte di parcheggi di enti pubblici e privati che di giorno vengono usati da lavoratori e clienti; la riserva di posti gratuiti per i residenti nei parcheggi di struttura; l’introduzione di tariffe dinamiche e agevolazioni per i residenti nei parcheggi di struttura; e la sperimentazione di servizi digitali innovativi”.

Sono previsti fino a 3.600 posti in nuovi parcheggi scambiatori, fino a 5.010 posti in nuovi parcheggi di relazione per residenti di zona e non e fino a 1.560 nuovi posti gratis solo per residenti in parcheggi di superficie/aree di sosta (naturali) e parcheggi di struttura. Il piano prevede anche convenzioni per l’utilizzo di 2.000 parcheggi di enti pubblici e privati, una tariffa “dinamica e agevolazioni per i residenti” in 8.000 parcheggi di struttura.

Tra le novità quella dello smart parking: i parcheggi avranno sensori in grado di rivelare la presenza di veicoli: attraverso la piattaforma If sarà possibile avere la mappa in tempo reale di quelli vuoti più vicino al luogo di destinazione. E inoltre è prevista un’applicazione con cui i proprietari di posti auto potranno metterli a disposizione, in determinati orari e giorni e in cambio di una “tariffa contenuta”.