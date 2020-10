Firenze, nuova giunta comunale composta da 5 donne e 5 uomini, Bettini vicesindaca

Benedetta Albanese (Pd) ed Elisabetta Meucci (Italia Viva) entrano nella giunta comunale di Firenze per sostituire Cristina Giachi e Andrea Vannucci, eletti in consiglio regionale nelle liste del Pd alle ultime elezioni amministrative.

La giunta è adesso composta da 5 donne e 5 uomini, con la conferma di una donna nel ruolo di vicesindaca: a Giachi subentra l’assessore Alessia Bettini, che ha anche le deleghe a partecipazione, beni comuni, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro. Ad Albanese vanno le deleghe su casa, lavoro, formazione professionale, diritti e pari opportunità, sicurezza urbana; a Meucci vanno università e ricerca, protezione civile, avvocatura, anagrafe, lavori pubblici.

Al Consiglio comunale di lunedì prossimo, si legge in una nota, oltre a illustrare il nuovo assetto della giunta il sindaco Dario Nardella presenterà quattro nuovi consiglieri speciali: Nicola Armentano (coordinatore della Conferenza permanente sulla salute dell’area fiorentina), Mimma Dardano (lotta alle dipendenze, corretti stili di vita, nuove povertà post-Covid), Enrico Conti (statistica), Michele Pierguidi (tradizioni popolari).

La delega al welfare torna a Sara Funaro, che l’aveva già nella scorsa legislatura, mentre a Cecilia Del Re viene affidata la delega al coordinamento dei progetti del Recovery Plan. “A tutti gli altri assessori ho confermato e rafforzato le deleghe come gesto di riconoscimento del lavoro svolto”, ha detto Nardella.

“Non solo raggiungiamo la completa parità di genere tra assessori, ma possiamo lavorare in continuità con l’azione amministrativa di questi anni, con una giunta che metta al centro la forza e l’autorevolezza della squadra”, ha aggiunto il sindaco, secondo cui “è stato fondamentale chiudere rapidamente questa partita, perché con la crisi Covid in atto non possiamo perdere un solo giorno di impegno contro questa terribile pandemia”.