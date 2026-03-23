Migranti, Ocean Viking arrivata al porto di Marina di Carrara

In 116 a bordo tra cui 40 minori non accompagnati, 13 donne, 1 bambino e 2 neonati. E’ entrata al porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) alle 7:15 la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, con a bordo 116 migranti.

In 116 a bordo tra cui 40 minori non accompagnati, 13 donne, 1 bambino e 2 neonati

E’ entrata al porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) alle 7:15 la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, con a bordo 116 migranti, tratti in salvo nei giorni scorsi sulla piattaforma a gas Miskar, al largo della Tunisia, raggiunta dopo l’affondamento delle imbarcazioni su cui viaggiavano. In un primo momento alla Ocean Viking era stato assegnato il porto di Genova, poi la decisione delle autorità italiane di spostare l’arrivo a Marina di Carrara. Tra le 116 persone a bordo ci sono 40 minori non accompagnati, 13 donne, un bambino e due neonati. Complessivamente quello di oggi per lo scalo apuano è il ventunesimo sbarco dal 2023; il primo del 2026 e uno dei più numerosi tra i ventuno avvenuti fino ad ora. Le operazioni di accoglienza in banchina e le procedure di sbarco sono coordinate dalla Prefettura di Massa-Carrara. In banchina i volontari, il supporto sanitario e le forze dell’ordine, oltre al personale del porto. I migranti riceveranno i primi controlli a bordo, per poi essere accompagnati con i pullman nei padiglioni del vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le procedure di identificazione e i controlli medici. Dopo essere stati rifocillati, partiranno infine per le strutture di accoglienza selezionate.