Controradio Streaming
Lun 23 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaIn Toscana affluenza al 52,49% per il referendum alle ore 23...
ToscanaPolitica

In Toscana affluenza al 52,49% per il referendum alle ore 23 di ieri, si vota fino alle 15

By Redazione

Si attesta al 52,49%, alle ore 23 di ieri, l’affluenza in Toscana per il referendum sulla giustizia. Lo riporta il portale Eligendo del ministero dell’Interno.

A livello provinciale la partecipazione più alta è nel territorio di Firenze con il 56,41%. Arezzo registra il 51,87%, Grosseto il 51,87%, Livorno il 50,76%, Lucca il 49,78%, Massa Carrara il 47,57%, Pisa il 52,89%, Pistoia il 50,39%, Prato il 53,95% e Siena il 53,08%. A Firenze città il dato alle 19 si attesta al 57,65%. Nel Fiorentino i comuni dove l’affluenza è più alta di tutta la Toscana: Bagno a Ripoli al 60,24%, Sesto Fiorentino con il 60,13 e Vaglia con il 60,17%.

Articolo precedente
A Bagno a Ripoli inaugurato nuovo parco di Sorgane, alberi e prati per nove ettari
Articolo successivo
Migranti, Ocean Viking arrivata al porto di Marina di Carrara

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31422Cronaca18943Politica4249Cultura & Spettacolo3850Diritti2655Sanità2546

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI