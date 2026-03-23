In Toscana affluenza al 52,49% per il referendum alle ore 23 di ieri, si vota fino alle 15

Si attesta al 52,49%, alle ore 23 di ieri, l’affluenza in Toscana per il referendum sulla giustizia. Lo riporta il portale Eligendo del ministero dell’Interno.

A livello provinciale la partecipazione più alta è nel territorio di Firenze con il 56,41%. Arezzo registra il 51,87%, Grosseto il 51,87%, Livorno il 50,76%, Lucca il 49,78%, Massa Carrara il 47,57%, Pisa il 52,89%, Pistoia il 50,39%, Prato il 53,95% e Siena il 53,08%. A Firenze città il dato alle 19 si attesta al 57,65%. Nel Fiorentino i comuni dove l’affluenza è più alta di tutta la Toscana: Bagno a Ripoli al 60,24%, Sesto Fiorentino con il 60,13 e Vaglia con il 60,17%.