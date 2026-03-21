A Bagno a Ripoli inaugurato nuovo parco di Sorgane, alberi e prati per nove ettari

Nove ettari di alberi e prati a disposizione di tutti. Camminamenti in legno, passeggiate a contatto con la natura, due nuovi edifici ecosostenibili pensati per ospitare a breve un punto ristoro e l’attività delle associazioni ambientaliste.

E’ il nuovo parco urbano di Sorgane, di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli (Firenze), inaugurato oggi: unirà la frazione al cuore della cittadina creando insieme ai giardini Nano Campeggi un polmone verde di 110mila metri quadrati complessivi, spiega una nota.

Ad aprire simbolicamente le porte del parco anche il sindaco Francesco Pignotti e la giunta comunale, oltre ai tecnici, ai cittadini e ai bambini.

Per realizzare il parco, il Comune ha impiegato oltre 3 milioni di euro di cui 1,3 milioni di risorse proprie e oltre 1,6 milioni provenienti dal Pnrr nell’ambito del capitolo per la rigenerazione urbana. Altri 200mila euro sono stati investiti dal Comune per realizzare la nuova area di sosta adiacente all’altro punto di ingresso del parco, in via De Gasperi. Cinquanta posti a disposizione dei fruitori del parco e della residenza, in corso di completamento. “Dalla marginalità e dal degrado urbano, il parco torna oggi ad avere una centralità nella vita e nel benessere della nostra comunità – afferma il sindaco Francesco Pignotti -. Un percorso che abbiamo avviato nel precedente mandato con l’allora sindaco Francesco Casini e che oggi si realizza. Fino a poco tempo fa, al posto del parco c’erano rifiuti urbani, spaccio, emarginazione. Nostro intento è stato fin da subito recuperare l’area senza stravolgerla, rispettandone l’essenza e il patrimonio arboreo esistente”. L’intervento, ha aggiunto, “proseguirà con la sistemazione degli arredi, la collocazione di attrezzature sportive e l’affidamento del chiosco”.

L’invito adesso “è a tutte le cittadine e i cittadini ad avere a cuore quest’area, a rispettarla e a viverla trattandola bene e prendendosene cura”, conclude il sindaco Pignotti.