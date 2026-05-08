Giunta Firenze approva nuovo Piano comunale su qualità aria

Via libera della giunta al nuovo Piano di azione comunale (Pac) per la qualità dell’aria 2025-2028: definisce le misure per ridurre le emissioni, migliorare la salute pubblica e mantenere i limiti di legge sugli inquinanti.

In particolare il Piano, che dovrà passare dal vaglio del Consiglio comunale, prevede incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti e il potenziamento del trasporto pubblico locale. Inoltre sul fronte ambientale e del riscaldamento, spiega Palazzo Vecchio, introduce misure per ridurre l’impatto della climatizzazione degli edifici e conferma lo stop agli abbruciamenti all’aperto, prevedendo inoltre azioni mirate per la tutela delle fasce più sensibili della popolazione, come bambini e anziani. L’area di superamento relativa al biossido di azoto (No2) e all’ozono (O3), si spiega ancora dal Comune sarà “l’osservata speciale del triennio, con misure mirate alla riduzione drastica della popolazione esposta ai rischi da inquinamento”. “Negli ultimi anni la qualità dell’aria a Firenze è migliorata e vogliamo proseguire con ancora più determinazione – osserva la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani -. Il nuovo Piano rafforza gli interventi su mobilità, energia e verde urbano. L’obiettivo è una città più sana e vivibile. Vogliamo una città che respira, dove gli spazi urbani siano più sani e a misura di persona. Il nuovo Piano 2025/2028 ci permette di rafforzare questo impegno con interventi strutturali”.