Mattarella arrivato a Firenze, applaudito da viaggiatori in attesa stazione

l presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato pochi minuti fa alla stazione di Firenze Santa Maria Novella: Mattarella, immortalato a distanza dai telefonini di alcuni viaggiatori in attesa che gli hanno tributato un applauso.

Il Capo dello Stato è a Firenze per partecipare alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15/o corso triennale della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è poi arrivato alla Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri di Firenze, intitolata a Felice Maritano. Ad accogliere il capo dello Stato la Prefetta Francesca Ferrandino, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Presenti alla cerimonia anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di stato maggiore della difesa Luciano Antonio Portolano, e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo. Mattarella torna nel capoluogo toscano dopo la visita dello scorso 10 marzo, quando ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Politica, istituzioni e mercato, in occasione del 150mo anniversario della Scuola di Scienze politiche ‘Cesare Alfieri’ dell’Università di Firenze. Nel corso della cerimonia di giuramento del 15/o corso triennale alla Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri di Firenze, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’alamaro all’allievo primo classificato. Al suo arrivo alla scuola Mattarella è stato accolto con l’Inno d’Italia e la resa degli onori. Insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto Mattarella ha poi passato in rassegna il battaglione. Presenti, tra gli altri, anche il capo di stato maggiore della difesa Luciano Antonio Portolano, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante della scuola Carlo Cerrina.