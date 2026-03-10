Laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

L’evento al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è stato aperto dal saluto della rettrice Alessandra Petrucci.

“A nome di tutta la comunità accademica, le siamo grati per rappresentarci nel mondo con la sua saggezza, il suo equilibrio, la sua preparazione e il suo esempio”. Lo ha detto la rettrice.

Il capo dello Stato, ha ricordato Petrucci, è tornato presso l’Ateneo fiorentino a distanza di due anni dove era già stato presente per le celebrazioni dei primi 100 anni dell’istituzione accademica. “Anche allora fu un momento solenne in cui la sua presenza confermava l’importanza dell’anniversario ma soprattutto i valori dell’università – ha aggiunto – che il presidente richiamò nel suo discorso nel ricordo del rigore costituzionale di Piero Calamandrei e nella visione coraggiosa e profetica di Giorgio La Pira”. “Oggi – ha concluso -, le diciamo grazie, con questo gesto simbolico, che racchiude i sensi di una riconoscenza profonda verso chi si è messo a servizio dello Stato”.