Il caso (riaperto) di David Rossi

David Rossi, ex capo comunicazione MPS precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra della Rocca Salimbeni a Siena, è stato vittima di omicidio secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta (presieduta da Gianluca Vinci, FdI) con relazione intermedia del 3 marzo 2026. Ma non tutti nella Commissione sono d’accordo, né sono soddisfatti del lavoro svolto fin ora. Ne parliamo questa mattina, l’on. Andrea Rossi del Partito democratico, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta ed Alessandro Sorani Consulente per la comunicazione ed amico di David Rossi .