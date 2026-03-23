Nubiyan Twist, “Chasing Shadows”. Il Disco della Settimana.

I Nubiyan Twist ritornano con Chasing Shadows, un disco che recupera il ritmo, il calore e la spontaneità della connessione umana in un mondo sempre più digitale.

Il quinto album di studio della band, che esce sotto l’etichetta Strut Records (parte del gruppo !K7 Music),fonde jazz, afrobeat, hip hop e textures elettroniche, esplorando lo spazio tra organico e digitale attraverso una musica viva e profondamente collaborativa. Creato da musicisti reali in ambienti reali, Chasing Shadows nasce dalla chimica e dall’imprevedibilità tipiche del legame umano. Come spiega il bandleader e producer Tom Excell, l’album è stato concepito come qualcosa di “gioioso e provocatoriamente umano”, musica che celebra il caos e la magia della creazione collettiva, elementi che gli algoritmi non possono replicare.

Facendo seguito all’apprezzato Find Your Flame del 2024, il disco spinge il suono dei Nubiyan Twist verso nuovi territori carichi di jazz e soul. Oltre alla nuova lead vocalist Eniola Idowu, l’album vanta una lista di ospiti di rilievo: la star maliana Fatoumata Diawara, il tastierista Joe Armon-Jones, la leggenda jazz-funk Patrice Rushen, Bootie Brown (The Pharcyde), il rapper ghanese M.anifest e l’artista reggae/dancehall Mr Williamz. Il disco mette in risalto anche la sezione fiati composta da quattro elementi (sax alto, tenore, baritono e tromba), considerata il fulcro energetico dell’intero lavoro.

Nati a Leeds nel 2011 presso il College of Music, i Nubiyan Twist sono guidati dal chitarrista Tom Excell. Il collettivo ha scalato la scena londinese unendo fiati potenti e poliritmie, collaborando con icone come Nile Rodgers o Tony Allen e ridefinendo i confini del jazz contemporaneo.

In Chasing Shadows, i Nubiyan Twist continuano a puntare l’attenzione su positività, comunità ed esperienza condivisa. Attraversando continenti e stili con facilità, l’album è una celebrazione della forza collettiva e della creatività umana.

“Chasing Shadows”di Nubiyan Twist è il nostro Disco della Settimana.