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Lun 23 Mar 2026
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ToscanaCronacaFalso ambulatorio medico scoperto in provincia di Firenze
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Falso ambulatorio medico scoperto in provincia di Firenze

By Raffaele Palumbo
Grosseto Guardia di Finanza

Un falso ambulatorio medico è stato scoperto a Campi Bisenzio (Firenze), dalla guardia di finanza. Denunciato un cittadino di origine cinese.

Un falso ambulatorio medico è stato scoperto a Campi Bisenzio (Firenze), dalla guardia di finanza. Denunciato un cittadino di origine cinese che, spiegano le Fiamme gialle, “pur privo di qualsivoglia titolo di studio in ambito sanitario” riconosciuto in Italia, “era intento a effettuare visite mediche e a somministrare farmaci ad ignari ‘pazienti'”. L’operazione è stato condotta dai militari del 2/o nucleo operativo metropolitano Firenze, insospettiti, spiegano una nota della Gdf, “dal frequente andirivieni di persone, tendenzialmente di nazionalità straniera, le quali si recavano all’interno dello stabile” dove è stato scoperto l’ambulatorio, “per poi uscirne dopo poche decine di minuti”. Dopo una serie di appostamenti le Fiamme gialle sono intervenute constatando che un appartamento era stato “stato convertito in un vero e proprio studio ambulatoriale, con tanto di sala d’attesa e lettino medico. Il titolare si presentava come medico, ma non è stato in grado di esibire agli operanti alcun titolo di studio riconosciuto sul territorio nazionale attestante la professione, né è risultato presente tra gli iscritti all’albo. Nel corso della perquisizione, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro numerosi farmaci, sia italiani che stranieri, ed attrezzature sanitarie quali fiale, siringhe e flebo, oltre all’immobile stesso e al denaro contante ivi rinvenuto, considerato provento delle visite mediche illecitamente svolte nel giorno dell’accesso”. Il sedicente medico è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di esercizio abusivo di una professione.

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