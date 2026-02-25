Controradio Streaming
Mer 25 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaLa nave Ocean Viking attesa a Livorno con 147 migranti
ToscanaCronaca

La nave Ocean Viking attesa a Livorno con 147 migranti

By Raffaele Palumbo
Migranti: nave Ocean Viking attesa a Carrara il 30 aprile

E’ atteso nel pomeriggio del 26 febbraio lo sbarco nel porto di Livorno della nave Ocean Viking con 147 migranti a bordo, tutti uomini, tra i quali anche 17 minori non accompagnati.

E’ atteso nel pomeriggio del 26 febbraio lo sbarco nel porto di Livorno della nave Ocean Viking con 147 migranti a bordo, tutti uomini, tra i quali anche 17 minori non accompagnati. I minori verranno accolti in una struttura dedicata in Toscana, mentre i 130 adulti saranno distribuiti nelle dieci province toscane. Questa mattina in prefettura si è tenuta una riunione di coordinamento per definire nel dettaglio le procedure per l’accoglienza, per gli screening sanitari e l’identificazione. I 147 migranti, salvati in due diverse operazioni nel sud del Mediterraneo, sono di nazionalità bengalese (109), pakistana (20), egiziana (13), etiope (2), somala (2) ed eritrea (1). “La macchina dell’accoglienza è ormai collaudata – sottolinea il prefetto Giancarlo Dionisi – e opererà secondo il collaudato sistema, in condizioni di piena sicurezza, con il dispositivo ormai consolidato, volto a garantire assistenza immediata e rispetto della dignità umana”.

Articolo precedente
Morto marittimo a Livorno, Usb proclama sciopero addetti porto
Articolo successivo
Ciclovia dell’Arno, Metrocittà finanzia pista Firenze-Rosano

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31313Cronaca18868Politica4226Cultura & Spettacolo3848Diritti2645Sanità2541

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI